 

Ученые предупреждают об «эффекте климатического домино»

07.06.2021, 14:24, Новости дня
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На сегодня проведено уже более 3 миллионов моделирований, показывающих, к чему может привести глобальное потепление и таяние ледников на полюсах Земли. Ученые предупреждают об опасности так называемого эффекта климатического домино.

Между разными, казалось бы, процессами прослеживается четкая взаимосвязь. Глобальное потепление приводит к быстрому таянию льдов в Гренландии. На другом конце света, в Западной Антарктиде, происходят те же процессы.

Результатом станут изменения в теплом океаническом течении Гольфстрим. В то же время, климат меняется в бассейне реки Амазонка, утверждают ученые. Климат радикально изменится на всей планете, если только глобальное потепление приведет к повышению средней температуры хотя бы на два градуса по Цельсию.



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