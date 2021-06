Посольства США и Великобритании поддержали новую форму сборной Украины по футболу

Форму продемонстрировал 6 июня в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Так, на футболке разместили силуэт Украины вместе с оккупированным Россией Крымом, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

“Нам нравится новая форма. Слава Украине!” – говорится в сообщении посольства США в Украине 7 июня. При этом американские дипломаты добавили хештег: “Крым – это Украина”.

В ответ к этому посту посольство Великобритании в Киеве отметило: “Нам она тоже нравится!”

We love it too!

— UK in Ukraine * (@UKinUkraine) June 7, 2021

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел (МИД) ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову особенно возмутила надпись “Слава Украине”.

Контекст:

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

1 июня тренер команды Андрей Шевченко огласил состав сборной на Евро 2020. В него вошли 26 игроков, из них 18 – представители чемпионата украинской Премьер-лиги, восемь – легионеры.

На чемпионате Европы в группе С Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

