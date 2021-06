“Чувствую себя неудачницей”. Кардашян впервые рассказала, что послужило причиной расставания с Уэстом

Прокомментировать свои отношения с Уэстом Ким Кардашян была вынуждена после того, как публично сорвалась в присутствии членов семьи. По мнению ее сестры Хлое Кардашян, такая реакция была вызвана тем, что Ким “безуспешно борется” за то, чтобы сохранить отношения с Уэстом.

“Нет никакой борьбы. Сейчас все тихо, и я просто живу с этим. Хотя, честно говоря, я больше не могу. Он каждый год уезжает в другой штат. А я должна быть вместе с ним, чтоб растить детей. Он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая будет во всем его поддерживать, будет путешествовать с ним и делать все для него. Я чувствую себя чертовой неудачей, это третий гребаный брак. Да, я чувствую себя чертовой неудачей. Но я даже не могу думать об этом, я хочу быть счастливой”, – заявила Ким Кардашян.

ВИДЕОВидео: Keeping Up With The Kardashians / YouTube

Контекст:

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год они с мужем встретили порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием “Семейство Кардашян”.

Предполагается, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью. Ранее супруги не комментировали свое расставание.

