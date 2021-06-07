1+1 – экс-депутат российской Госдумы Гудков сбежал на Украину

Российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков приехал на Украину. Как передаёт «1+1», по словам Гудкова, ему пришлось бежать из России, поскольку он боится преследований по сфабрикованным делам. В дальнейшем он планирует отправится в Болгарию, где сейчас находятся его родственники.

Побег из России. Оппозиционный политик и бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков приехал на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и пояснил, что покинул Россию, поскольку боится преследований по сфабрикованным делам. Он говорит, что его предупредили, что если он останется в Москве, то окажется в тюрьме.

На прошлой неделе у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Его задержали на двое суток по делу о невыплате долгов по соглашению об аренде. Сам российский оппозиционер считает это политическим преследованием и связывает это со своими намерениями баллотироваться в Думу.

На Украине Гудков, похоже, не собирается оставаться надолго. Ранее в интервью он рассказывал о планах выехать в Болгарию, где сейчас находятся его родители.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.