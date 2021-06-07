Фруктовая диета помогает существенно снизить риск диабета

Группа австралийских ученых из университета Эдит Коуэн изучала взаимосвязь рациона питания и рисков развития диабета. Как оказалось, фрукты способствуют снижению вероятности развития этого опасного заболевания.

Согласно полученным данным, независимо от других факторов, если человек ежедневно потребляет много фруктов, риск заболеть диабетом у него снижается на 36%.

Однако важно есть фрукты целиком, не удаляя кожуру, говорят ученые. Также результат будет хуже, если вы постоянно будете только пить свежевыжатые соки, удаляя мякоть. Исследование проводилось в большой фокус-группе численностью более 7600 человек. Ученые установили, что для профилактики диабета годятся любые фрукты.