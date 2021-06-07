Сапронов: А что не так с формой сборной Украины? Крым наш. Вы его сп…здили. В Гааге встретимся. Рано или поздно

Топ-новости от северного соседа. Весь день вчера росСМИ и росТВ жаловались миру на Украину. Хором.

“Возмутительно”. “Подадим в суд”. “УЕФА запретить” (вот тут я не понял, что они хотят запретить футбол или Украину). “Отменить”. “Дисквалифицировать”. И прочий визг.

Спорт вне политики говорите? Спорт – это большая политика. А там пусть весь мир решит, кто прав. Сам решит.

Землю нашу отжать – это можно? Гражданские самолеты в нашем небе сбивать – это можно? Регион разрушить и сп…здить оттуда все заводы – это можно? Десяткам тысяч семей принести горе, смерть, разрушения – это можно? Финансировать боевиков, поставлять им оружие, присылать спецов и офицеров на нашу землю руководить – это можно?

А что произошло не так с формой? Крым наш. Вы его сп…здили. В Гааге встретимся. Рано или поздно.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

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