 

Ратаковски позировала в бикини с трехмесячным сыном на руках

07.06.2021, 12:20, Новости дня
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Ратаковски позирует в кадре в бикини. Для сына, который запечатлен спиной к объективу, она подобрала шорты в тон к своему купальнику.  Модель отключила возможность комментировать ее публикацию.

“Перед днем рождения с партнером по отпуску мечты”, – подписала она фото.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в Великобритании. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию (США).

Первый контракт Ратаковски подписала в 14 лет, став моделью агентства Ford Models. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, но бросила учебу через год, решив посвятить себя модельному бизнесу.

Съемки топлес в клипе американского певца Робина Тика на песню Blurred Lines (2013) сделали модель знаменитой.

В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, а в октябре 2020 года объявила о беременности.

8 марта 2021 года она родила первенца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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