“Она же в кабаке работает”. Лайме Вайкуле ответили на критику “Ласкового мая”

В комментарии “Газета.Ru” Кудряшов обвинил 67-летнюю артистку в желании попиариться на популярной с советских времен группе.

“Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает. Зачем вообще у нее было брать интервью? Ей же надо было зацепиться, чтобы о ней вспомнили”, – сказал он.

Контекст:

Группа “Ласковый май” была создана 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и музыкантом Вячеславом Пономаревым. Наибольшую популярность получила после выхода песни “Белые розы”

Солистом “Ласкового мая” был 13-летний ученик интерната Юрий Шатунов. Свое существование коллектив прекратил в 1992 году, когда лидер коллектива решил начать сольную карьеру.

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