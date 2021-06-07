“Личные амбиции взяли верх над общей целью”. В “Голосе” прокомментировали выход Притулы из партии

“Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью – построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем. Но мы поздравляем Сергея Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выход из партии требует письменного заявления, подачи которого они ожидают от Притулы.

“То же касается тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а во-вторых, безответственно. Желание отдельных партийцев “Голоса” отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой является “Голос”, – заявили в партии.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/753973108604195

Контекст:

7 июня Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”. О дальнейших планах он пообещал сообшить позже.

Притула был заместителем главы и членом политсовета партии “Голос”. Он баллотировался от “Голоса” в мэры Киева в 2020 году, но занял третье место.

В феврале прошел съезд партии, в ходе которого переизбрали руководство партии, с тех пор Притула – рядовой член партии. Уже после съезда он несколько раз заявлял об амбициях возглавить “Голос”, если на следующем переизберут руководство партии. Следующий съезд запланирован на середину лета.

В интервью “РБК-Украина” в конце апреля Притула говорил, что в партии “как никогда актуально” стоит вопрос смены руководства, а действиями Рудик “недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды “Голоса”. Он выразил желание возглавить политсилу.

Нынешняя глава партии Кира Рудик заявляла, что не намерена уступать Притуле место в руководстве “Голоса”, но “это решит съезд”.

Рудик возглавляет политсилу более года. В марте 2020-го она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был нардеп Сергей Рахманин.

22 марта нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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