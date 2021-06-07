 

Производство систем РЭБ в США оказалось под угрозой из-за Китая

07.06.2021, 10:56, Новости дня
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Производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в США оказалось под угрозой из-за поставок редкоземельных металлов из Китая, пишут СМИ.

Американские военные эксперты представили доклад, посвященный динамике конкретных сегментов военно-технического производства. Как выяснилось, в разработке РЭБ наблюдается стремительный рост. Даже пандемия коронавируса не отразилась на этом сегменте ОПК. Согласно прогнозам, в период с 2021 по 2025 годы среднегодовой прирост на рынке РЭБ будет составлять около 3,5%.

Несмотря на такой позитив, у США есть серьезный повод для беспокойства. Так, американцы за последние годы «попали в критическую зависимость» на рынке электроники от поставок редкоземельных металлов из Китая. В условиях антикитайской политики Вашингтона такая проблема является странной и даже опасной. Если противостояние между двумя державами усилится, Китай может ограничить поставки сырья в США, жестко ударив по разработке РЭБ-оборудования для американской военной авиации, пишет ФАН.

В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам.



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