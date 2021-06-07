 

Гранату нашли в сумке в центре Екатеринбурга

07.06.2021, 10:56, Новости дня
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В баре в центре Екатеринбурга обнаружили мужскую сумку с гранатой, рассказал источник с места событий.

«При обходе сотрудники службы безопасности бара «Черчил» обнаружили мужскую сумочку, в ней просвечивается граната», – сообщил источник Ura.ru. Он рассказал, что оперативные службы города уже оповещены.

Сотрудник пресс-службы ГУМВД по Екатеринбургу воздержался от комментариев.

«Территориальный отдел внутренних дел проверит, насколько эта информация соответствует действительности. Если это окажется правдой, то представители МВД примут необходимые меры реагирования», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело предпринимателя с огнестрельным ранением и гранатой без чеки под ногой.



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