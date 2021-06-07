ТКГ обсудит режим тишины на Донбассе и открытие КПВВ

Отмечается, что заседание ТКГ пройдет в режиме видеоконференции.

Также в повестке дня – возобновление работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и открытие новых в городах Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории, восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

На заседании ТКГ по Донбассу рассмотрят вопросы имплементации Минских соглашений и итогов саммита в Париже, безопасности в зоне конфликта, а также продолжение разработки плана совместных шагов.

“Продолжаются консультации на уровне политических советников лидеров “Нормандской четверки”, цель которых – вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.

В украинской делегации ТКГ по Донбассу подчеркнули, что “международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики”.

Кроме того, накануне заседания, 8 июня планируется проведение видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

По словам первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. По его мнению, повлияет на переговорный процесс встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина которая состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

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