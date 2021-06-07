 

“Как похожи”. Беременная Осадчая показала фото со старшим сыном-выпускником

07.06.2021, 9:26, Новости дня
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“Мой выпускник. Будто только недавно у меня был выпускной, а уже у Ильи. И будто только что шли в первый класс, а Илья уже будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом”, – написала 37-летняя Осадчая.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Подписчики страницы телеведущей в соцсети поздравили ее с радостным событием.

“Какой красавчик!!!” – написала natalka_denisenko.

“Как похожи” – обратил внимание bicholla.

“Очень похожи”, ­– подтвердил укранский певец Виталий Козловский. 

Контекст:

Катя Осадчая ведет программу “Світське життя” на “1+1” и “Голос країни” – вместе с мужем Юрием Горбуновым.

18 апреля 2021 года в эфире этого проекта Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет третьего ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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