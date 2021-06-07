В воскресенье в Украине вакцинацию от коронавируса не проводили в одном регионе

“За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 было привито 24 860 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 24 406 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 454. […] За 6 июня 2021 года было сделано на 15 241 прививку меньше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в воскресенье делали 189 мобильных бригад и 281 пункт вакцинации.

Больше всего прививок сделали за 24 часа в Киеве (3996), в Хмельницкой области – ни одной.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 1 388 124 прививки. Вакцинировано 1 241 008 человек, из них получили первую дозу 1 241 006 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 147 118 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной китайской компании Sinovac Biotech, было введено 13 227 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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