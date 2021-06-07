Агроном объяснил правила выбора вкусной клубники

При покупке клубники лучше всего выбирать ягоды, выращенные рядом, и смотреть, чтобы плоды не были мятыми, сообщил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Здесь основная проблема вкуса, качества, степени зрелости. Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки», – отметил Викулов радио Sputnik.

Он добавил, что вкусовые качества этих плодов зависят от погодных условий, в этом сезоне, вероятно, клубника будет хорошая.

«Клубника реагирует даже на погоду. Если будет стоять неделю-две пасмурная, дождливая погода, качество плодов сразу будет иным, появится серая гниль, ягода станет другая на вкус. Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая. Пока что, судя по погоде, клубника должна быть хорошая», – указал агроном.

Он предостерег от покупки черешни, ее качество вырастет через пару недель, когда наступит массовый сбор ягод.

«Черешня сейчас появляется самая ранняя, самая первая, она не самая качественная, по вкусу уступает основным сортам, которые будут созревать немного позже. Уже буквально через неделю-две будет другая черешня. Маленький секрет по выбору черешни – смотрите на плодоножку. Если она свежая, зеленая, это говорит о том, что она собрана совершенно недавно. Если плодоножка сморщивается, темнеет, то и от ягод ничего хорошего не ждите», – отметил Викулов.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса.