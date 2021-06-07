Власти решили закрыть лазейку для доставки туристов на закрытые курорты

Туры в страны, с которыми у РФ закрыто авиасообщение из-за эпидемиологической обстановки, могут быть аннулированы, больше всего могут пострадать компании, продавшие путевки на Кипр, пишут СМИ.

Росавиация и Ростуризм пытаются ограничить лазейку туроператорам, которые отправляют клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, информирует «Коммерсант».

Оформление билетов на такие рейсы может быть осуществлено только при разрешении оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешения авиавластей иностранных государств, указали в Росавиации.

Собеседник издания на туррынке пояснил, что в минувшие субботу и воскресенье были аннулированы допуски для авиакомпаний на часть рейсов до Кипра. «У нас был вылет на Кипр с «Библио Глобус» во вторник, тур стоил 145 тыс. рублей, следующий рейс возможен в среду, но уже за 230 тыс. рублей», – сообщил один из пользовалелей в соцсетях.

Другой источник предположил, что поводом для новых ограничений стали многочисленные претензии туроператоров, они жалуются, что только «конкуренты с административным ресурсом» могут позволить себе перевозку на грузопассажирских рейсах.

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила, что билеты на грузопассажирские рейсы сейчас находятся в свободной продаже для туристов, но туроператорам теперь нельзя их приобрести.

Ранее Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста. В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года.