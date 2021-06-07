 

“Колготки – кошмар”. Подписчики Канделаки раскритиковали новый образ ведущей

07.06.2021, 8:26, Новости дня
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“За неделю в Питере шериф устал, поэтому в качестве “полиции моды” сегодня вы! Какой лук награждаем, за какой штрафуем? 1, 2, 3, 4?” – написала 45-летняя Канделаки.

Далеко не все поклонники ведущей были в восторге от ее новых образов. Многим не понравились чулки Канделаки.

“2 и 4 норма, а первый опять кошмар туфли и колготки”, – написала подписчица с ником
midea_35.

“Если поменять черные чулки на телесные, то первый”, – посоветовала angelicavesna_.

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A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Не только колготки пришлись не по вкусу фанатам Канделаки. Некоторые заметили, что на одном из фото кожаный жилет на телеведущую маловат.

“Второй образ: верх полностью изменить, кожаный жилет вам мал в груди, расходится, и майка неудачная, лучше блузку с рукавами”, – написала поклонница angel.kalugnaya.

Это не первый раз, когда подписчики Канделаки высказывают недовольство образами телеведущей. В прошлом году ее попросили лучше одеваться и для этого “срочно обратиться к стилисту Собчак”.

Контекст:

Канделаки – генеральный продюсер телеканала “Матч ТВ”. Она замужем за 34-летним российским предпринимателем Василием Бровко. Они поженились в 2014 году.

Ранее она была замужем за российским бизнесменом Андреем Кондрахиным. В браке у пары родилось двое детей – Мелания (2000) и Леонтий (2001) Кондрахины. Супруги расстались в 2010 году после 12 лет семейной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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