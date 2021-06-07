За сутки в Украине подтвердили наименьшее за год число новых случаев COVID-19

“7 июня 2021 года в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 30 детей и 61 медработник. Также за минувшие сутки госпитализирован 601 человек, летальных случаев – 33, выздоровели 1743 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 937 новых случаев COVID-19 и 42 смерти.

Последний раз меньше новых случаев, чем 6 июня 2021 года, фиксировалось 9 июня 2020-го – 525 инфицирований.

За последние 24 часа сделали 17 591 тест на коронавирус, из них 10 723 – методом ПЦР. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (87) и Николаевской области (78).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 215 052 случая коронавирусной инфекции, скончались 51 215 пациентов с COVID-19, выздоровел 2 094 971 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1868749959954767

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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