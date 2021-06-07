 

В Пакистане в результате столкновения поездов погибли не менее 30 человек

07.06.2021, 8:26, Новости дня
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Инцидент произошел, когда в сошедший с рельсов пассажирский состав Millat Express, который следовал из Карачи, врезался поезд Sir Syed Express, который направлялся в Карачи.

В результате столкновения повреждения получили 14 вагонов, из которых четыре “полностью уничтожены”.

Издание пишет о 30 погибших, однако число жертв может увеличиться, так как спасательные работы еще не завершились.

По данным пакистанского телеканала Samaa TV, погибших уже 36.

В момент столкновения, которое произошло рано утром по местному времени, большинство пассажиров спали, говорят очевидцы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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