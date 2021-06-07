“Похожи, как две капли”. Варнава показала свою таксу
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“Обожаю проводить время с этим мужчиной”, – подписала фотографию 36-летняя Варнава.
Поклонники телеведущей обратили внимание на схожесть собаки и ее хозяйки.
“Как вы похожи!!! Идеальная пара”, – написала alionuschka82.
“Как две капли”, – оставила комментарий alena.fitnesonline.
“Таких два носика чудесных”, – считает koralina_2015.
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Некоторое время назад Варнава признавалась, что пес будит ее по утрам, “присаживаясь на лицо”.
“Он играет с волосами, не терпит, когда сижу в телефоне, обожает запах кофе… мой малыш, мой Биркин”, – писала актриса.
Контекст:
Екатерина Варнава до мая 2017 года была ведущей трех сезонов украинского телешоу “Хто зверху?” на “Новом канале” – на съемочной площадке актриса работала вместе с украинским шоуменом Сергеем Притулой. Также актриса вела на “Новом канале” шоу “Суперинтуиция”.
В 2017 году СБУ запретила Варнаве въезд в Украину до 2022 года. Поводом послужили выступления Варнавы в составе группы Comedy Woman в оккупированном Крыму в 2016 году. В восьмом сезоне “невъездную” Варнаву на съемках передачи “Хто зверху?” заменила украинская телеведущая Леся Никитюк.
21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм “Восемь первых свиданий”, снятый в 2012 году с участием Варнавы.
В марте 2020 года на основании письма СБУ Варнаву исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
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