“Похожи, как две капли”. Варнава показала свою таксу

“Обожаю проводить время с этим мужчиной”, – подписала фотографию 36-летняя Варнава.

Поклонники телеведущей обратили внимание на схожесть собаки и ее хозяйки.

“Как вы похожи!!! Идеальная пара”, – написала alionuschka82.

“Как две капли”, – оставила комментарий alena.fitnesonline.

“Таких два носика чудесных”, – считает koralina_2015.

View this post on Instagram

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Некоторое время назад Варнава признавалась, что пес будит ее по утрам, “присаживаясь на лицо”.

“Он играет с волосами, не терпит, когда сижу в телефоне, обожает запах кофе… мой малыш, мой Биркин”, – писала актриса.

Контекст:

Екатерина Варнава до мая 2017 года была ведущей трех сезонов украинского телешоу “Хто зверху?” на “Новом канале” – на съемочной площадке актриса работала вместе с украинским шоуменом Сергеем Притулой. Также актриса вела на “Новом канале” шоу “Суперинтуиция”.

В 2017 году СБУ запретила Варнаве въезд в Украину до 2022 года. Поводом послужили выступления Варнавы в составе группы Comedy Woman в оккупированном Крыму в 2016 году. В восьмом сезоне “невъездную” Варнаву на съемках передачи “Хто зверху?” заменила украинская телеведущая Леся Никитюк.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм “Восемь первых свиданий”, снятый в 2012 году с участием Варнавы.

В марте 2020 года на основании письма СБУ Варнаву исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

—