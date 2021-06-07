 

Кандидат от правой партии вышел в лидеры на выборах президента в Перу

07.06.2021, 8:00, Новости дня
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Глава правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори побеждает на выборах президента в Перу, об этом свидетельствуют первые официальные данные по выборам, опубликованные Национальным офисом избирательных процессов.

После подсчета 42,03% голосов большая часть (52,905%) оказалась за Фухимори, за его соперника из леворадикальной партии «Свободное Перу» проголосовали 47,095% избирателей, передает ТАСС.

Явка составила 77,927%. Президент вступит в должность 28 июля, он будет руководить государством пять лет.



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