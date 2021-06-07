 

В РФ собираются строить частный космодром

07.06.2021, 7:36, Новости дня
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В Ростовской области вскоре начнет функционировать первый на территории РФ частный космодром. Его построит отечественная компания Success Rockets. А использоваться он будет преимущественно для осуществления коммерческих космических проектов.

Судя по имеющейся информации, первый пробный запуск с данного космодрома могут осуществить уже в конце лета текущего года. Космодром хотят использовать для вывода в космос небольших аппаратов, вес которых может составлять от одного килограмма до нескольких центнеров.

Кстати, и локация также выбрана не случайно. Ведь чем дальше на юг и ближе к экватору, тем больший момент вращения планеты, которые также используют для космических запусков.



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