В РФ собираются строить частный космодром

В Ростовской области вскоре начнет функционировать первый на территории РФ частный космодром. Его построит отечественная компания Success Rockets. А использоваться он будет преимущественно для осуществления коммерческих космических проектов.

Судя по имеющейся информации, первый пробный запуск с данного космодрома могут осуществить уже в конце лета текущего года. Космодром хотят использовать для вывода в космос небольших аппаратов, вес которых может составлять от одного килограмма до нескольких центнеров.

Кстати, и локация также выбрана не случайно. Ведь чем дальше на юг и ближе к экватору, тем больший момент вращения планеты, которые также используют для космических запусков.