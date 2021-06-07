 

Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина

07.06.2021, 7:02, Новости дня
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Телеведущая и певица Ольга Бузова получит почти 450 тыс. рублей за роль в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина, сообщают СМИ.

Как информирует РЕН ТВ, гонорар стал известен из контракта, опубликованного на сайте госзакупок. В нем указывается, что гонорар составит 446 тыс. рублей: 212766 рублей – за репетиции, 234044 рубля – за выступление на сцене (два премьерных спектакля по 117022 рубля).

Напомним, Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина.



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