Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина

Телеведущая и певица Ольга Бузова получит почти 450 тыс. рублей за роль в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина, сообщают СМИ.

Как информирует РЕН ТВ, гонорар стал известен из контракта, опубликованного на сайте госзакупок. В нем указывается, что гонорар составит 446 тыс. рублей: 212766 рублей – за репетиции, 234044 рубля – за выступление на сцене (два премьерных спектакля по 117022 рубля).

Напомним, Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина.