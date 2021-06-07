 

Уровень смертности более чем в половине регионов РФ вернулся к доковидному

07.06.2021, 7:02, Новости дня
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Уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей начала 2020 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня более половины регионов снизили (показатели по смертности) до уровня начала 2020 года. А 2020 год – в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию. В первую очередь (уровень смертности снизился благодаря) мероприятиям по массовой профилактике коронавирусной инфекции, второе – возобновление диспансеризации», – передает ТАСС слова Мурашко.

Он отметил, что при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Кроме того, большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию.

«Мы видим, что пациенты с тяжелой инфекцией и имеющие хронические неинфекционные заболевания подвержены риску преждевременной смерти. И конечно же, они в первую очередь должны прийти на прием к врачу. И мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения», – сообщил Мурашко.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию – «Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Ранее столичный депздрав сообщил, что в феврале число жителей Москвы, для которых коронавирус стал основной причиной смерти, снизилось более чем вдвое по сравнению с январем.

Напомним, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был в марте 2020 года. В столице, которая все это время лидировала по числу выявленных заболевших, заразились 7,73% жителей, погибли – 0,12%, всего население Москвы составляет 12,7 млн человек. Несмотря на достаточно большое количество переболевших, уровень смертности от COVID-19 в РФ существенно ниже, чем во многих других странах – 578 летальных исходов на 1 млн человек.



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