 

Square построит майнинговую ферму на солнечной электростанции

07.06.2021, 6:38, Новости дня
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Не секрет, что процесс добычи криптовалют связан с огромными затратами на электроэнергию. Это хорошо понимают и в компании Square, которая решила построить новую майнинговую ферму. Ее питание будет осуществляться от солнечных батарей.

Компания, как стало известно, собирается инвестировать пять миллионов американских долларов в собственную электростанцию. Эти вложения быстро окупятся, так как в дальнейшем электричество здесь будет бесплатным.

Напомним, что компания Square Inc. специализируется на разработки технологий для обеспечения электронных платежей. Майнинг как дополнительный вид заработка возник в рамках совместного проекта с компанией Blockstream Mining. Кстати, он предполагает создание самой крупной майнинговой фермы.



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