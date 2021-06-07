От планеты Уран исходит рентгеновское излучение

Недавно космический телескоп «Чандра» зафиксировал рентгеновское излучение, идущее от планеты Уран. Об этом сообщили астрономы из NASA, которые уже начали исследовать это загадочное явление.

За седьмой планетой, которая, кстати, в диаметре в 4 раза больше, чем наша Земля, наблюдают уже почти два десятилетия. Однако появление рентгеновского излучения от Урана зафиксировано только недавно. Ранее подобные явления замечали на Юпитере и Сатурне.

Источник излучения не был определен ни в одном случае. Однако ученые уверены, что речь идет исключительно о природном явлении, а не о деятельности каких-либо разумных существ. По мнению астрономов, дальнейшие исследования излучения планет Солнечной системы.