 

От планеты Уран исходит рентгеновское излучение

07.06.2021, 6:38, Новости дня
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Недавно космический телескоп «Чандра» зафиксировал рентгеновское излучение, идущее от планеты Уран. Об этом сообщили астрономы из NASA, которые уже начали исследовать это загадочное явление.

За седьмой планетой, которая, кстати, в диаметре в 4 раза больше, чем наша Земля, наблюдают уже почти два десятилетия. Однако появление рентгеновского излучения от Урана зафиксировано только недавно. Ранее подобные явления замечали на Юпитере и Сатурне.

Источник излучения не был определен ни в одном случае. Однако ученые уверены, что речь идет исключительно о природном явлении, а не о деятельности каких-либо разумных существ. По мнению астрономов, дальнейшие исследования излучения планет Солнечной системы.



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