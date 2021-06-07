 

Российская туристка упала с моста в реку в Абхазии

07.06.2021, 4:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туристка из РФ упала с моста в реку Бзыбь в Рицинском национальном парке, сообщило МЧС Абхазии.

Мост был без оградительных перил. МЧС республики и сотрудники парка ведут поиски россиянки. Были обследованы русла рек Гега и Бзыбь, их притоков, но найти женщину не удалось. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Вакцинацию от коронавируса в РФ сделают бесплатной

02.05 / ЮАР хочет запретить разведение львов в неволе с коммерческой целью

04.06 / Эйдман: Навальный предпочитает погибнуть в бою, чем заключить компромисс с правящей верхушкой. Именно в этой бескомпромиссности его уникальность и сила

24.03 / Рудьковский: Когда я был в России, меня пытались вербовать

29.07 / В России заявили, что глава украинской делегации в Минске Кучма сдерживал “партию войны” в Украине

13.10 / Шарий не исключил «реверсных» поставок российской вакцины Киеву из ЕС

10.02 / Группа физиков представила модель окружающего мира до Большого взрыва

06.07 / NASA анонсировало выпуск туалетной воды с ароматом космоса

03.12 / “Это скандал”. Сийярто заявил, что миссии ОБСЕ запретили общаться с венгерским меньшинством в Закарпатье

03.08 / Юрист оценил последствия драки с росгвардейцами для десантников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика