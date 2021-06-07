Российская туристка упала с моста в реку в Абхазии

Туристка из РФ упала с моста в реку Бзыбь в Рицинском национальном парке, сообщило МЧС Абхазии.

Мост был без оградительных перил. МЧС республики и сотрудники парка ведут поиски россиянки. Были обследованы русла рек Гега и Бзыбь, их притоков, но найти женщину не удалось. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное, передает РИА «Новости».