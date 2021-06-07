 

Microsoft запустила автоматическое обновление Windows 10

07.06.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают близкие к компании Microsoft источники, распространение майского патча Windows 10 May 2021 Update происходит с невиданно высокой скоростью. Разработчик уже устанавливает обновления операционной системы до самой последней версии в автоматическом режиме.

Напомним, что данное обновление считают самым крупным в текущем году. Известно также, что оно стало доступным для всех без исключения версий десятой Windows.

Однако у разработчика с момента выхода патча, который состоялся 18 мая, возникли проблемы с распространением. Поэтому в Microsoft решили устанавливать обновления автоматически. Однако пока автозакачка будет производиться выборочно, обещают в компании. Новая версия операционки должна еще немного «потренировать» системы машинного обучения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Украина не собирается привлекать Россию к переговорам по деоккупации Крыма – Кулеба

27.10 / “О божечки”, “Огнище”. Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой

08.10 / Ученые предупредили о вспышке опасной болезни

12.02 / «Тихий протест» польских СМИ против налога – чёрные экраны и мониторы по всей стране

25.05 / Мейхер рассказала о работе мужа

21.12 / В Китае сообщили о первых итогах экспедиции на дно Марианской впадины

29.12 / Активисты ОНФ исполнили желания детей из Центра защиты материнства во Владимирской области

27.01 / Путин в Давосе говорил о мировой войне и единстве России и Европы

10.07 / Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

04.05 / Специалисты Роскачества рассказали, как отвлечь детей от бесконтрольного использования гаджетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика