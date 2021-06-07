Microsoft запустила автоматическое обновление Windows 10

Как сообщают близкие к компании Microsoft источники, распространение майского патча Windows 10 May 2021 Update происходит с невиданно высокой скоростью. Разработчик уже устанавливает обновления операционной системы до самой последней версии в автоматическом режиме.

Напомним, что данное обновление считают самым крупным в текущем году. Известно также, что оно стало доступным для всех без исключения версий десятой Windows.

Однако у разработчика с момента выхода патча, который состоялся 18 мая, возникли проблемы с распространением. Поэтому в Microsoft решили устанавливать обновления автоматически. Однако пока автозакачка будет производиться выборочно, обещают в компании. Новая версия операционки должна еще немного «потренировать» системы машинного обучения.