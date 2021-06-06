Журналисты такие же герои, как военнослужащие и медики – Зеленский

“Без свободы слова, независимых и современных СМИ не будет современной независимой и свободной Украины. Сегодня журналист – это не только собиратель и распространитель информации. Журналисты имеют власть, ведь способны существенно влиять на события в отдельных странах и во всем мире”, – написал глава государства.

По его словам, “журналисты – такие же герои, как военнослужащие или медики, ведь тоже защищают государство и общество в мире, где информационные войны стали уже привычным явлением”.

“Кто-то спросит, а в чем героизм журналистов? А разве не является героем украинский военный журналист Дмитрий Лабуткин который с 21 января по 16 февраля 2015 года собрал немало фотодоказательств пребывания российских регулярных войск на территории Донбасса, которые затем использовали представители Украины на переговорах в Минске?” – задал вопрос Зеленский.

Президент отметил, что Лабуткин погиб потому, что “хотел помочь своей стране и армии донести правду до тех, кто занимался ожесточенными дискуссиями о наличии или отсутствии российских войск на территории Украины”.

“А сколько еще украинских журналистов, рискуя жизнью, с 2014 года ездили на восток, чтобы доносить правду и рассказывать о том, что там происходит! Были и на передовой, и под вражескими обстрелами”, – подчеркнул он.

Глава государства также напомнил о донецком журналисте Станиславе Асееве, который остался работать на оккупированных территориях и незаконно удерживался боевиками в течение двух с половиной лет.

“Сегодня мы не можем быть легкомысленными в отношении создания и потребления информации. И оружие, которое имеют СМИ, – это большая ответственность. Свобода слова – огромная ценность. Но не менее важным является использование этой свободы на благо своей страны и своих сограждан. Ведь журналистам доверяют, и они стремятся к этому доверию, поэтому должны быть максимально объективными и точными”, – считает Зеленский.

Он пожелал журналистам “побольше новых интересных статей, репортажей и интервью”, а также чтобы росло уважение к их труду.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2831843767065981

Контекст:

В День журналиста Зеленский приглашал представителей украинских СМИ на пикник с шашлыками.

20 мая на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности, Зеленский, отвечая на вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета, сказал, что в его каденцию “ни один журналист так не ушел из жизни”.

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