 

Харрис не смогла долететь до Гватемалы

06.06.2021, 22:52, Новости дня
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Первый официальный визит вице-президента США Камалы Харрис за рубеж начался неудачно – у самолета возникла техническая проблема, сообщили ее пресс-секретарь Симона Сандерс и СМИ.

В ходе визитов в Гватемалу и Мексику Харрис планирует обсудить проблему мигрантов. Самолет вылетел с базы Эндрюс в Гватемалу в 14.22 по местному времени (21.22 мск), но «из-за технической проблемы» вернулся на базу в 14.53 (21.53 мск). Сандерс заверила, что «серьезного беспокойства в плане безопасности нет», передает ТАСС.

«Мы все немного помолились, но у нас все в порядке», – приводит слова Харрис РИА «Новости».

Журналисты из пула Белого дома рассказали, что при взлете был слышен необычный шум от шасси. При этом «посадка прошла совершенно нормально».

Напомним, Гватемала и Мексика – промежуточные пункты в маршруте караванов беженцев из Латинской Америки, которые направляются в США.



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