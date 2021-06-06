Обыск у российской журналистки Славиной перед ее самоубийством признали законным

“При проведении обыска нарушений уголовно-процессуального закона не обнаружено”, – сказано в решении ведомства.

Также законным прокуратура признала штраф, который выписали Славиной в 2019 году по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации.

https://www.facebook.com/koza.press/posts/3943391475738966

Контекст:

1 октября 2020 года у Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против российского предпринимателя Михаила Иоселевича, пишет “Радио Свобода”. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения “Открытая Россия”. У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области утверждали, что информация о связи смерти Славиной с проведенным у нее обыском “не имеет под собой никаких оснований”.

Журналистку неоднократно штрафовали за ее посты в соцсетях и организацию шествий. В частности, в марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Славину на 20 тыс. руб. (7,2 тыс. грн), признав ее виновной в организации несогласованного шествия в память о российском политике Борисе Немцове, сообщало “Радио Свобода”. В июне 2020 года Славину обвинили в распространении “фейковых новостей” и оштрафовали на 65 тыс. руб. (23,5 тыс. грн), сообщило издание NN.RU. Это произошло после того, как Koza Press сообщило, что один из руководителей академии самбо в Кстово Нижегородской области контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями школы, зная, что он заражен коронавирусом.

“Пока мне хочется просто умереть. Потому что ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ, вмененная мне, написана, чтобы убивать журналистов и СМИ. Финансово. Но душевная боль от несправедливости так сильна, что тяжко уже и физически”, – написала 10 июня Славина в Facebook.

2 октября она подожгла себя у здания управления министерства внутренних дел России в Нижнем Новгороде. Женщина скончалась на месте. Перед смертью она опубликовала в Facebook сообщение: “В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”.

—