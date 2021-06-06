Правительство ФРГ лишает Украину перспективы членства в Евросоюзе – сопредседатель немецкой партии

“Правительство ФРГ строит “Северный поток – 2″ – трубопровод, который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России, […] лишает Украину перспективы вступления в ЕС”, – сказал немецкий политик.

Он подчеркнул, что Германия поставляет вооружения в Египет, “который подогревает гражданскую войну в Йемене”, но при этом Украине, на которую напали, не предоставляет “даже санитарный транспорт, миноискатели, старые внедорожники или приборы ночного видения”.

Хабек призвал немецкое правительство оказать поддержку Украине в разминировании ее территории.

Контекст:

В мае Хабек приезжал в Украину и 24 числа встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Донбасс. Немецкий политик говорил, что Германии “стоит пересмотреть принципиальное “нет” в вопросе предоставления Украине военной помощи.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

3 июня глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что реальных результатов переговоров нет.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

—