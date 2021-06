Google назвал язык одного из штатов Индии “самым уродливым”, но потом извинился

3 июня Google показал, что язык каннада, который используется в штате, имеет наибольший результат по ключевым словам “самая уродливая речь в Индии”.

Это вызвало большой резонанс. Власти штата Карнатака потребовали извинений от технологической компании, заявив, что это была попытка Google оскорбить говорящих на языке каннада.

Член парламента Индии Пи Си Мохан написал в Twitter, что язык имеет богатое наследие и уникальную культуру и также потребовал от Google извинений.

“Один из древнейших языков мира каннада имел великих ученых, которые писали эпосы задолго до того, как [английский поэт] Джеффри Чосер родился в IX веке”, – отметил он.

Home to the great Vijayanagara Empire, #Kannada language has a rich heritage, a glorious legacy and a unique culture. One of the world’s oldest languages Kannada had great scholars who wrote epics much before Geoffrey Chaucer was born in the 14th century. Apologise @GoogleIndia. pic.twitter.com/Xie927D0mf

— P C Mohan (@PCMohanMP) June 3, 2021

После резонанса Google извинился перед носителями языка за “недоразумение и оскорбление чувств”, об этом 3 июня написали на странице Google India в Twitter.

We apologize for the misunderstanding and hurting any sentiments. pic.twitter.com/nltsVezdLQ

— Google India (@GoogleIndia) June 3, 2021

Контекст:

Каннада – дравидийский язык, распространенный в юго-западной Индии, преимущественно в штате Карнатака. Являясь родным языком для 38 млн. человек, каннада относится к четырем крупным южноиндийским языкам и 23 официальным языкам Индии.

—