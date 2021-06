Бразилия разрешила использовать российскую вакцину “Спутник V”

“Anvisa одобрила использование и импорт вакцины “Спутник V”, закупленной штатами северо-востока и севера”, – написал он.

A Anvisa aprovou o uso e importação da vacina Sputnik V, comprada pelos estados do Nordeste e Norte. pic.twitter.com/yxaAgf7O9S

— Wellington Dias (@wdiaspi) June 5, 2021

В официальном Twitter-аккаунте российской вакцины отметили, что Бразилия стала 67-й страной в мире, которая будет использовать “Спутник V”.

A #SputnikV será usada no Brasil após a aprovação da ANVISA. O Brasil se tornou o 67º país do mundo a autorizar a Sputnik V. A equipe da Sputnik V respondeu integralmente a todas as perguntas da ANVISA sobre a eficácia e segurança da vacina

— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021

Первые поставки российской вакцины в Бразилию намечены на июль.

Bahia: The first doses of the Sputnik V vaccine against Covid-19 are scheduled to arrive in #Brazil next month – Governor of Maranhão, Flávio Dino

— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 6, 2021

Контекст:

27 апреля Anvisa не разрешила поставку в Бразилию вакцины “Спутник V” из-за “несоответствия в имеющихся данных и информации об иммунизаторе”.

28 апреля бразильский регулятор запретил импорт и использование препарата из РФ в связи с обнаружением в составе вакцины способного к размножению аденовируса.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Бразилия занимает третье место по распространению COVID-19 в мире. С начала пандемии в стране подтвердили, по данным ВОЗ, 16,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 469 тыс. пациентов с COVID-19.

