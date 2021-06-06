 

На Запорожской ТЭС отключили энергоблок для проведения аварийного ремонта

06.06.2021, 14:08, Новости дня
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“Для тепловой генерации свищи на оборудовании – не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются”, – отметили в сообщении

В компании добавили, что отключение энергоблока не повлияло на тепло- и электроснабжение Запорожья. На ТЭС продолжает работу энергоблок №3 мощностью 200 МВт.

https://www.facebook.com/dtekzates/posts/160738879359248

По информации “Укрэнерго”, энергоблок №1 Запорожской ТЭС находится на аварийном ремонте, на энергоблоках №2 и №4 проводят текущий ремонт.

Контекст:

3 февраля 2021 года на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой электричество пропало в нескольких городах.

Запорожская ТЭC расположена у города Энергодар Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. ТЭC принадлежит компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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