На Запорожской ТЭС отключили энергоблок для проведения аварийного ремонта

“Для тепловой генерации свищи на оборудовании – не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются”, – отметили в сообщении

В компании добавили, что отключение энергоблока не повлияло на тепло- и электроснабжение Запорожья. На ТЭС продолжает работу энергоблок №3 мощностью 200 МВт.

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По информации “Укрэнерго”, энергоблок №1 Запорожской ТЭС находится на аварийном ремонте, на энергоблоках №2 и №4 проводят текущий ремонт.

Контекст:

3 февраля 2021 года на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой электричество пропало в нескольких городах.

Запорожская ТЭC расположена у города Энергодар Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. ТЭC принадлежит компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

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