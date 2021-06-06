В Хмельницкой области археологи нашли керамическую плитку с уникальными сюжетами

Керамическую плитку нашли на участке, где раньше были дома, разрушенные после Второй мировой войны. В старинном плане Каменца-Подольского 1670-х годов они обозначены как дом Секержинского и дом сапожника Марка Жащовского.

Руководитель археологической экспедиции Павел Нечитайло рассказал, что печные изразцы были популярны в XVI–XVII веках, их сюжеты отображают мировоззрение каменчан того времени. По его словам, целых кафельных печей того времени в Украине не сохранилось. Печи не переживали войны, перестройки и моду. Целые кафельные наборы или их части являются большой редкостью, подчеркнул археолог.

Найденные плиты в Каменце-Подольском плиты хорошо сохранились благодаря тому, что были вмонтированы в пол. Ученые предполагают, что хозяева дома сами сняли их с печи и положили на деревянный пол.

По словам Нечитайло, сюжеты на керамической плитке уникальны. На них изображены портреты людей в одежде XVI века, грифоны, гербы, растительные орнаменты.

Несмотря на общеевропейскую моду на покрытие изразцами печей, каждый регион имел свои особенности. Ученый подчеркнул, что печные наборы – редкая находка для украинских археологов, которые изучают культуру средневековья и нового времени.

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