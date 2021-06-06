 

Власти Беларуси уверены в своей правоте с посадкой самолета Ryanair и хотят добиться компенсации

06.06.2021, 10:16, Новости дня
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По его словам, белорусская сторона обратились с просьбой предоставить данные объективного контроля.

“До сих пор ни одного такого документа не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью”, – сказал Головченко.

Он заявил, что белорусские власти уверены в своей правоте.

“Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба”, – отметил премьер.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными. 

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Совет Евросоюза 4 июня запретил всем белорусским авиаперевозчикам доступ к воздушному пространству и аэропортам ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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