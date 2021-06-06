В США сделали более 300 млн прививок против COVID-19

В стране минимум одну дозу получили 51,3% населения, полностью вакцинированы 41,6%.

США занимают второе место по количеству введенных доз вакцины. На первом – материковый Китай (744,5 млн доз), на третьем – страны Евросоюза (267,8 млн доз, 20,6% полностью вакцинированы), на четвертом – Индия (231 млн доз, 3,4% полностью вакцинированы), на пятом – Бразилия (70,6 млн доз, 10,8% полностью вакцинированы).

Лидером по количеству полностью вакцинированного населения являются Сейшельские острова с показателем 66,7%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 июня первую дозу вакцины получили 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 146,7 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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