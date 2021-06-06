 

Экзамен на владение украинским языком пройдут 150 тыс. чиновников

06.06.2021, 9:18, Новости дня
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Сдавать экзамен будут около 150 тыс. чиновников. Он предстоит служащим всех рангов, от министров до директоров школ. Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, они тоже будут сдавать экзамен.

“Мы проводим сейчас апробацию заданий и системы. Более 70 % участников сдали пробный экзамен успешно”, – отметила Демская.

Она рассказала, что на сайте Нацкомиссии будет размещен тренажер с реальными заданиями экзамена.

“Мы рассматриваем возможность того, чтобы все экзаменационные задания были открыты. Хотим, чтобы банк заданий содержал не менее трех тысяч заданий. Тогда все выложим в свободный доступ, а компьютер затем будет рандомно выбирать часть из них для экзаменационной сессии”, – сказала Демская.

По ее информации, в ходе экзамена будет вестись видеонаблюдение.

Выполненную тестовую часть экзамена проверит компьютер, а затем претендент начинает часть “Письмо”. Устная часть сдается с экзаменатором, запись разговора отправляется на проверку другому экзаменатору, который не должен жить в одном городе с претендентом. Живого общения между претендентом и экзаменатором не будет, только онлайн через кабинет экзаменатора.

На основе результатов экзамена Комиссия примет решение по каждому участнику. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + 1 балл от общего количества баллов. Сертификат будет действовать бессрочно.

Экзаменационные площадки будет созданы во всех областях Украины, чиновникам не придется ехать в Киев, чтобы сдать экзамен на владение государственным языком.

Контекст:

16 июля вступит в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. 

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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