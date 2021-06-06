Экзамен на владение украинским языком пройдут 150 тыс. чиновников

Сдавать экзамен будут около 150 тыс. чиновников. Он предстоит служащим всех рангов, от министров до директоров школ. Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, они тоже будут сдавать экзамен.

“Мы проводим сейчас апробацию заданий и системы. Более 70 % участников сдали пробный экзамен успешно”, – отметила Демская.

Она рассказала, что на сайте Нацкомиссии будет размещен тренажер с реальными заданиями экзамена.

“Мы рассматриваем возможность того, чтобы все экзаменационные задания были открыты. Хотим, чтобы банк заданий содержал не менее трех тысяч заданий. Тогда все выложим в свободный доступ, а компьютер затем будет рандомно выбирать часть из них для экзаменационной сессии”, – сказала Демская.

По ее информации, в ходе экзамена будет вестись видеонаблюдение.

Выполненную тестовую часть экзамена проверит компьютер, а затем претендент начинает часть “Письмо”. Устная часть сдается с экзаменатором, запись разговора отправляется на проверку другому экзаменатору, который не должен жить в одном городе с претендентом. Живого общения между претендентом и экзаменатором не будет, только онлайн через кабинет экзаменатора.

На основе результатов экзамена Комиссия примет решение по каждому участнику. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + 1 балл от общего количества баллов. Сертификат будет действовать бессрочно.

Экзаменационные площадки будет созданы во всех областях Украины, чиновникам не придется ехать в Киев, чтобы сдать экзамен на владение государственным языком.

Контекст:

16 июля вступит в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

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