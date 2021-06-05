 

В ЦИК Молдавии пожаловались на давление со стороны Санду

05.06.2021, 23:50, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду предпринимает попытки вмешательства в работу ЦИК страны, сообщил секретарь комиссии Максим Лебединский.

Санду потребовала увеличить число избирательных участков за рубежом к досрочным парламентским выборам. Лебединский назвал ее действия «давлением на членов ЦИК и недопустимым вмешательством в их работу». Он сообщил, что в течение дня поступали «угрозы и оскорбления со стороны лиц, связанных с политикой», на сотрудников ЦИК Молдавии «стали вешать ярлыки, в том числе президент страны».

ЦИК решил открыть за рубежом 139 участков – как и на выборах 2020 года. Больше всего участков откроют в Италии – 30, в РФ будет открыто 17, хотя в Италии находятся около 150 тыс. молдавских трудовых мигрантов, а в РФ проживают от 250 до 500 тыс. молдаван. При этом в ЦИК Молдавии высказывали предложение увеличить число участков в Европе и уменьшить в России, передает ТАСС.

В конце апреля Санду подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля. До этого Санду заявляла, что парламент страны узурпировал власть, и призывала силовиков вмешаться в ситуацию.



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