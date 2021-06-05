 

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

05.06.2021, 23:50, Новости дня
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В результате конфликта в Москве задержаны 19 человек, сообщил столичный главк МВД.

Массовая драка со стрельбой произошла в одном из дворов по улице Дубнинской. По одной из версий, конфликт мог возникнуть между болельщиками двух футбольных команд. По непроверенным данным, две группы молодых людей встретились на детской площадке и начали выяснять отношения, передает «Звезда».

В главке сообщили, что информация о конфликте поступила около 19.10 мск, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД. Данных о пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».



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