Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В результате конфликта в Москве задержаны 19 человек, сообщил столичный главк МВД.

Массовая драка со стрельбой произошла в одном из дворов по улице Дубнинской. По одной из версий, конфликт мог возникнуть между болельщиками двух футбольных команд. По непроверенным данным, две группы молодых людей встретились на детской площадке и начали выяснять отношения, передает «Звезда».

В главке сообщили, что информация о конфликте поступила около 19.10 мск, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. 19 человек доставлены для разбирательства в территориальный ОМВД. Данных о пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».