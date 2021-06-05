Арахамия ожидает “тысячи поправок” к законопроекту об олигархах

“Уверен, что мы увидим тысячи поправок к законопроекту. Каждый депутат и каждая фракция захотят добавить что-то свое. Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в конце мы пройдем этот путь и примем этот важный закон”, – сказал Арахамия.

Он заявил, что влиятельные политические деятели начали “неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния”.

“Украинцам сейчас надо просто посмотреть, кто и как комментирует эту тему. Если пытаются дискредитировать идею и не предлагают конкретных шагов для того, чтобы олигархи больше никогда не смогли влиять на всю страну в своих интересах, то это и есть помощь олигархам”, – добавил он.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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