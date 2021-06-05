 

В Ярославле в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

05.06.2021, 21:54, Новости дня
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Автобус «Лиаз» наехал на столб в Ярославле, 10 человек госпитализированы, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области.

«На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус «Лиаз» под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения», – приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, в результате ДТП в больницу доставлены 9 пассажиров и водитель автобуса. На место происшествия прибыли медики и сотрудники ДПС ГИБДД. Проводится проверка.

В субботу грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако позже виновника аварии нашли и задержали.



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