 

В ответ на убийство военного армия Сирии уничтожила до 70 боевиков

05.06.2021, 21:54, Новости дня
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После атаки боевиков в провинции Идлиб правительственные силы Сирии ответным огнем уничтожили до 70 террористов, сообщил замглавы руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных войск у населенного пункта Руайха. В результате один сирийский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. «Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков», – приводит ТАСС слова контр-адмирала.

Он также сообщил, что террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) провела 21 обстрел в провинции Идлиб, 12 – в Латакии, по три – в Алеппо и Хаме. При этом не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции.

В конце мая действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на выборах главы государства. Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. За день до начала голосования ряд стран Запада выступил с совместным заявлением, в котором призвал международное сообщество не признавать выборы. В Москве подчеркнули, что заявления о «нелегитимности» выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики.



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