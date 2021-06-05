В Китае на прохожих напал мужчина с ножом, есть погибшие
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Инцидент произошел на пешеходной улице в торговой части города.
Полиция задержала злоумышленника, ведется расследование. Причины нападения пока не озвучиваются.
Известно о пяти погибших и 15 раненых.
По данным The Associated Press, банк крови в Аньцине обратился к местным жителям с просьбой сдавать кровь, так как ее запасы заканчиваются.
Агентство отмечает, что массовые нападения в Китае с применением ножей объясняются в том числе тем, что законодательство страны ограничивает владение огнестрельным оружием.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет