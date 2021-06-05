 

В Китае на прохожих напал мужчина с ножом, есть погибшие

05.06.2021, 21:42, Новости дня
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Инцидент произошел на пешеходной улице в торговой части города.

Полиция задержала злоумышленника, ведется расследование. Причины нападения пока не озвучиваются.

Известно о пяти погибших и 15 раненых.

По данным The Associated Press, банк крови в Аньцине обратился к местным жителям с просьбой сдавать кровь, так как ее запасы заканчиваются.

Агентство отмечает, что массовые нападения в Китае с применением ножей объясняются в том числе тем, что законодательство страны ограничивает владение огнестрельным оружием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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