Путин: Лукашенко мне рассказал, что не сажал самолет Ryanair

Об этом сам Путин заявил 4 июня во время общения с руководителями мировых информационных агентств, видео обнародовали на сайте Кремля.

“Как мне объяснил и рассказал президент Лукашенко, он не сажал этот самолет. Поступил сигнал о том, что он заминирован или что – я уже даже не помню, – и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе находился уже к Вильнюсу, чем к Минску. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал. Так, во всяком случае, мне объяснил президент Лукашенко эти события”, – сказал он.

Telegram-канал “Пул Первого”, который информирует о деятельности Лукашенко, писал, что именно Лукашенко дал “безоговорочную команду разворачивать и принимать” самолет, который уже был возле границы.

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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