Суд в РФ вынес приговор военнослужащей, которая в Крыму якобы занималась шпионажем в пользу Украины

По ее словам, дело рассматривали в закрытом режиме и “особом порядке” в связи с тем, что в материалах следствия были документы с грифом “совершенно секретно”.

Кузьменко якобы признала свою вину.

Обвинение просило для нее 12 лет лишения свободы, суд приговорил ее к восьми годам в колонии общего режима с отсрочкой на два года – до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

“Крым.Реалии” пишет, что Кузьменко задержали в оккупированном Крыму в апреле 2020 года сотрудники ФСБ как участницу “украинской разведывательно-диверсионной группы”.

ТАСС отмечает, что, по данным ФСБ, военнослужащая была членом группы, которую якобы курировала из Херсона украинская разведка. Российские спецслужбы утверждали, что украинская военная разведка планировала диверсии на объектах на территории РФ.

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