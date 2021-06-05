 

Партия «Зеленые» начала эстафету по очистке от мусора природных зон

05.06.2021, 16:06, Новости дня
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В День охраны окружающей среды партия «Зеленые» запустила Зеленую эстафету реальных дел. Экологи по всей стране приведут в порядок городские пространства, берега водоемов, парковые зоны и другие природные зоны. Акция стартовала сразу в Подмосковье, Башкортостане, Крыму и Ленобласти.

«Прямо сейчас в Подмосковье зеленые помогают очистить Ивантеевский дендропарк, здесь 1500 выведенных и привезенных со всего мира деревьев и кустарников. Наши единомышленники в Уфе приводят в порядок Непейцевский дендропарк, созданный в 1811 году, и один из крупнейших в мире родников Красный ключ. Экологи и неравнодушные жители Волхова Ленинградской области проводят генеральную уборку в лесопарке, посаженный легендарным лесничим Петром Антиповым, вернувшимся с войны без ног и рук. Зеленые в Симферополе сегодня выпускают рыбу в любимый горожанами Даниловский пруд и чистят пляж на Симферопольской набережной в Феодосии», – рассказала Александра Кудзагова, член президиума Центрального совета партии «Зеленые», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

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Публикация от Партия ЗЕЛЁНЫЕ (@partygreen.ru)

Зеленую эстафету в субботу передали Приморью, Ставрополю, Дагестану и Красноярскому краю. Красноярские зеленые буквально через неделю почистят Абаканскую протоку реки Енисей, где не так давно был любимый жителями муниципальный пляж, а сейчас берега замусорены, протока заболочена.

 

«Обновленнная партия «Зеленые» символично стартовала в день охраны окружающей среды. Сегодня среди нас профессиональные экологи, программисты, военные журналисты, педагоги, менеджеры. Безразличных к тому, в каком мире мы будем жить, просто нет. Идеи экологии объединяют всех», – подчеркнула Кудзагова.



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