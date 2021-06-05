 

Перевернувшего грузовик с пассажирами в Туве водителя разыскивают

05.06.2021, 16:06, Новости дня
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Водитель, перевернувший грузовик с пассажирами в Чаа-хольском районе Тувы, скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция, сообщила сотрудник республиканского главка МВД.

По данным МВД, в 40 километрах от села Чаа-холь опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове находилось 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет. «В больницу были доставлены 20 человек, из них 9 госпитализированы. Среди них двое детей. Водитель с места ДТП скрылся, личность его установлена. В настоящее время его разыскивает полиция», – приводит РИА «Новости» сообщение. По ее данным ведомства, состояние пострадавших удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль с пассажирами опрокинулся в Туве, пострадал 21 человек.



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