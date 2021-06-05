Гройсман считает, что законопроект об олигархах ограничивает свободу слова в Украине

“Мне очень нравится название этого документа… Я бы больше радовался, если бы этот закон был против олигархии в целом, а не избирательно против каких-то людей, ставших олигархами. Я бы хотел, чтобы в Украине вообще не было олигархов. […] Президент сказал, что у него есть политическая воля и есть мандат от украинцев, от общества, потому что вы избрали его президентом, вы избрали его политсилу, которая составляет монобольшинство. И это очень хорошо. Но когда я начинаю читать документ, мне кажется, что команда, которая его готовила, пренебрегает политической волей президента”, – заявил политик.

Он заявил, что ряд положений законопроекта касаются СМИ.

“Я предполагаю, что это такой ваш подарок непрофессиональный, который вы положили на стол президенту, и я думаю, что это подарок как раз ко Дню журналиста [который отмечают 6 июня]. И, на мой взгляд, это борьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть начала контролировать 100% информационного пространства Украины”, – сказал Гройсман.

По его словам, в законопроекте “ничего о гарантировании свободы слова нет”.

“Есть вопрос о том, что кто-то должен СМИ продать, а на вопрос: “Кто их купит?” – ответа нет. Но я думаю, будут покупать те, кто стоит в очереди на олигархию. И, вероятно, они являются приближенными к власти и будут владеть медиа. И это меня очень-очень беспокоит”, – заявил экс-премьер.

Гройсман подчеркнул, что поддерживает “профессиональный качественный закон, который поставит точку олигархической системе страны”.

“Название [законопроекта] мне нравится. Но суть его, я считаю, неполноценна. И поэтому, когда у президента есть политическая воля, а у вас есть монобольшинство, дайте президенту на стол качественный документ, который уничтожит олигархическую систему в стране. И не давайте эту “филькину грамоту”. Я бы сюда включил не декларацию встречи с олигархами, а анонс встречи с олигархом… Мое предложение – включить в этот закон три нормы: первая – заранее формировать график встречи с олигархами; вторая – я предлагаю всем чиновникам после принятия этого закона проходить полиграф на добропорядочность; третья – возвращение уголовной ответственности за [недостоверное] декларирование. И самое главное: заберите свои руки от свободы слова в Украине”, – сказал экс-премьер.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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